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Kızılırmak Nehri’ne atlayan gencin cesedi bulundu

Samsun’da 4 gün önce yasak aşk yaşadığı iddia edilen 15 yaşındaki Belgin Ş. ile birlikte Kızılırmak Nehri’ne atlayan Osman Ertekin’in(20) cansız bedenine ulaşıldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 15:13
Kızılırmak Nehri’ne atlayan gencin cesedi bulundu

Bafra ilçesi Fatih Mahallesi'nde 15 Mart Perşembe günü 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Osman Ertekin ve 15 yaşındaki Belgin Ş., Kızılırmak Nehri'ne atlamıştı.

Kızılırmak Köprüsü'nden nehre atlayarak kaybolan Osman Ertekin'in cesedi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu. 3 gün önce Samsun Deniz Polisi dalgıçları tarafından olay yerinden 4,5 kilometre ileride Belgin Ş.'nin cesedine ulaşılmıştı. Kızılırmak'ta kaybolan Osman Ertekin ise arama çalışmalarının dördüncü gününde kız arkadaşının cesedinin bulunduğu yerin 400 metre gerisinde JAK timleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkartılan ceset, cenaze aracına konularak Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osman Ertekin'in cesedi cenaze aracına konulurken anne Emine Ertekin, "Oğlumu öldürdüler" diye feryat ederek sinir krizi geçirdi. Fenalık geçiren anne Emine Ertekin güçlükle araca bindirilerek Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.

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Kızılırmak Nehri’ne atlayan gencin cesedi bulundu
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