Malazgirtli esnaftan örnek davranış

Malazgirt ilçesinde bakkal dükkânı işleten Hasan Başaran, gerek iş adamlarıyla gerek sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya kapsamında engelli ve yatalak hastaların umudu oldu. Şimdiye kadar 60 engelli ve yatalak hastaya tekerlekli sandalye teslim ettiğini ifade eden Hasan Başaran, bu yardım hareketini başlatmasının tek sebebinin engellilerin yüzünde gördüğü mutluluk olduğunu söyledi.

Başaran, "Ben yıllardır bu ilçede bakkal dükkânı işletiyorum. Yıllar önce bir kampanya başlatmak istedim. İlk önce sosyal medya ile Müge Anlı'ya ulaştım. Kendisine ilçemdeki engelli vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını anlattım. Müge Anlı da sağ olsun bana 10 adet tekerlekli sandalye gönderdi. Bende bunları ilçedeki engelli ve yatalak haslarımıza dağıttım.

Bunları dağıtırken, engelli vatandaşlarımızın yüzünde gördüğüm o mutluluk ve memnuniyet ifadeleri beni bu kampanyayı sürdürmeme sebep oldu. Yaptığım kampanyadan haberdar olan iş adamları benimle irtibata geçerek, tekerlekli sandalye göndermeye başladılar. Bana gelen tekerlikli sandalyeleri tek tek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorum" dedi.



"BU KAMPANYAYI ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİM"

Hayırsever vatandaş Başaran, bu hafta içinde de İstanbul'da yaşayan Malazgirtli iş adamı İlhamı Yazıcı'nın kendisine ulaşarak tekerlekli sandalye göndermek istediğini belirterek, "Bende kendisine çok acilen 5 adet göndermesini talep ettim. O da ilk etapta 5 adet tekerlekli sandalyeyi gönderdi. Bende bu 5 adet sandalyeyi ilçemizde ve köylerinde daha önceden tespit ettiğim engelli ve yatalak kardeşlerime dağıttım.

Hele içlerin biri vardı, onun yüzündeki mutluluğu ve sevinci dünyalara değişmem. İlçemizde şu an bizden tekerlekli sandalye bekleyen kardeşlerimiz var. Bize bu konuda yardımcı olursanız çok seviniriz. Yıllar önce başlattığım bu kampanyaya destek olan tüm iyi ve koca yürekli insanlara teşekkür ediyorum" dedi.

