Samsun Belediye Başkanı Yılmaz: ''Teşkilatlar gümbür gümbür 2019'a hazır''

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek ilçe başkanlarına hayırlı olsun dileklerini iletti. İlk olarak AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başkan Yılmaz, burada 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven ve partililer tarafından karşılandı.

Teşkilatın her kademesi ile birlikte çalışarak Samsun'da hizmet çıtasını daha yukarılara taşımayı hedeflediklerini belirten Başkan Yılmaz, "Başarı hepimizin başarılarından oluşuyor. Birimizin başarısızlığı da bunu etkiliyor. Biz birbirimizi seveceğiz ve sevgi halkasını daha da genişleteceğiz. Başta yeni ilçe başkanımız Fatih Seven ve yönetim kurulundaki arkadaşlara başarılar diliyorum. Partimiz adına vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmenin çabası ve gayreti içerisinde olacağından şüphemiz yok. Bugüne kadar elde edilen başarıları önümüzdeki dönemde de taçlandıracak, daha güzel başarılara imza atacak. Buna yürekten inanıyorum. Allah yolumuzu açık etsin, birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ak Parti Samsun İl Kongresine katılacak olmasını da hatırlatan Başkan Yılmaz, "AK teşkilatların 2019 ve 2023'e gümbür gümbür hazır olduğunu Cumhurbaşkanımıza en güzel şekilde göstereceğiz" diye konuştu.