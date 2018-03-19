TUBİTAK öğrencilerine moral yemeği

Şişli-Van Öğretmenevinde düzenlenen yemekte bir konuşma yapan İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, projede başarı gösteren öğrencilere moral ve motivasyon kazandırmak amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, "Okulumuz öğretmen ve öğrencileri elde ettiği üç bölge birinciliği ile Türkiye finallerine katılacaklar. Öğrencilerimizin ilimizi ve okulumuzu orada da en güzel şekilde temsil edeceklerinden şüphem yoktur. Ben tüm öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı kutluyor, Türkiye finallerinde başarılar diliyorum" dedi.

İMKB Fen Lisesi Müdiresi Tuğba Tuğ Karoğlu ise, yarışmaya 44 proje ile başvurduklarını ve 7 projelerinin bölge sergisine davet edildiğini ifade ederek, "Van'da yapılan bölge sergisine 8 il katıldı. Bölge sergisi sonunda biyoloji, değerler eğitimi ve Türk dili ve edebiyat projelerimiz Türkiye finaline gitmeye hak kazandı. Bir projemiz de üçüncü oldu. Şu anda Van'da 6 proje Türkiye finaline gidecek. Bunlarda üçü okulumuza aittir. Bu da bizim için büyük bir başarı oldu. Bizlerde hem öğrencilerimizi ödüllendirmek, hem de güzel zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla böyle bir program düzenledik" diye konuştu.

Türkiye finalinin 16 ile 20 Nisan tarihleri arasında Antalya'da yapılacağını dile getiren Karoğlu, "İnşallah Türkiye finalinde de hak ettiğimiz başarıyı elde edeceğiz. Ben tüm öğrencilerimi ve öğretmenlerimi kutluyorum" şeklinde konuştu.

