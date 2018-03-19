Yeni müze inşaatı hızla yükseliyor

İlkadım ilçesinde eski MİT, Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Kontrol Laboratuvarının taşınmasıyla boşalan 13 bin 214 metrekarelik alana inşa edilen Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi bittiğinde 65 milyon TL'ye mal olacak. Projenin finansmanının yüzde 75'i Kültür ve Turizm Bakanlığı, yüzde 25'i Büyükşehir Belediyesince karşılanıyor.

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çerisinde sergi alanı, hediyelik eşya satış reyonları, yeme-içme alanları, toplantı ve eğitim salonları gibi ortak kullanım mekânlarının bulunacağı müze inşaatıyla ilgili açıklamada bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, yeni arkeoloji ve etnografya müzesinin Türkiye'de örnek gösterilen bir müze haline geleceğini söyledi. Burasının sıradan bir müze olmayacağını ifade eden Albayrak, müzenin tamamlandığında Samsun'un tarihi ve kültürel zenginliğinin yansıtılmasına büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Yeni Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesinin kentin değerine değer katacağına inandıklarını dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Albayrak, "Proje tamamlandığında eski müzedeki eserleri buraya nakledeceğiz. Mekân darlığı ve şartları nedeniyle eski müzede sergilenme imkânı bulamadığımız birçok eseri de yeni müzemizde gün ışığına çıkartacağız. Burası müzeden ziyade sosyal ve kültürel bir alan olacak. Açıldığında Türkiye'nin en modern ve örnek teşkil edecek müzesine sahip olacağız. Kentimizin sosyal yaşamı ve kültürümüzün yaşatılmasına çok ciddi katkılarda bulunarak, Karadeniz'in göz bebeği şehrimizin dünya çapında tanınırlığını arttıracak" dedi.

Samsun ve çevresinde ele geçen Kalkolitik, İlk Tunç, Hitit, Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 18 bin eserlerin tamamı sergilenebilecek. Mevcut müzenin sergi bölümü, geçen aylarda 'tarihi eserlerin sağlıksız koşullarda teşhir edildiği' ve binanın fiziki yapısının ise elverişli olmadığı gerekçesiyle kapatılmıştı. Yeni müzede gün yüzüne çıkacak eserlerin tamamı ise uzun süre sergilenebilesi için bakıma alınmıştı.