Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Bolu'da maden ocağındaki göçükte ölen işçi Karabük'te toprağa verildi

Bolu'da maden ocağındaki göçükte ölen işçi Karabük'te toprağa verildi

Son dakika... Bolu'nun Mengen ilçesinde, özel bir işletmeye ait linyit maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren İbrahim Değirmenci (30), memleketi Karabük'ün Yenice ilçesinde toprağa verildi.

DHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 17:30
Bolu'da maden ocağındaki göçükte ölen işçi Karabük'te toprağa verildi

Geçen Pazar günü Mengen'in Gökçesu beldesinde bulunan özel bir işletmeye bağlı linyit maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçiler İbrahim Değirmenci ve Ali Işık, arkadaşlarının yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Ancak, Değirmenci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Evli ve bir çocuk babası İbrahim Değirmenci'nin cenazesi, Karabük'ün Yenice ilçesine getirildi. Yenice Satuk Köyü Uzunkum Camii'nde kılınan cenaze namazına Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, Gökçesu Belde Belediye Başkanı Atilla Ateş, daire müdürleri, ölen madencinin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. İbrahim Değirmenci'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Abdullahoğlu köyünde toprağa verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu'da maden ocağındaki göçükte ölen işçi Karabük'te toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN