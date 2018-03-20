Dikmen Şehitler Ormanı'na bin 100 fidan

Sinop Valisi Hasan İpek, Dikmen Kaymakamlığı tarafından Dikmen İlçesi Çorak Mahallesi'nde oluşturulan Dikmen Şehitleri Hatıra Ormanı'nın açılışı törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda tüm şehitler için edilen dualar sonrasında Vali Hasan İpek yaptığı konuşmada, "Bu bin 100 fidan dikimiyle bugün bu alanda şehitlerimizi tekrar yad etmek istiyoruz. Şehitlerimiz bu toprakların tapusudur. Bu topraklarda ilk şehidimiz Peygamber efendimizin torunlarından olan Seyyid İbrahim Bilal Hazretleri'dir. Dikmen ilçemizde Ercüment Türkmen, Arif Kalafat ve Bahattin Dolma şehitlerimizin isimlerini buradaki hatıra ormanı ile yaşatacağız" dedi.

Daha sonra Sinop Valisi Hasan İpek protokol üyeleri ile birlikte Dikmen Şehitleri Hatıra Ormanı'nın açılışını gerçekleştirdi. Dikmen Şehitleri Hatıra Ormanı'nın açılışına J.Uzm.Onb. Bahattin Dolma'nın babası Satılmış Dolma, annesi Emine Dolma ve eşi Büşra Dolma, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter V. İzzet Ercan, Dikmen Kaymakamı Mustafa Gözlet, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hayati Özgür, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Dikmen Belediye Başkanı Saim İstanbullu, İl Genel Meclisi Başkanı Şükrü Gündoğdu, kurum müdürleri, İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.

Sinop Valisi Hasan İpek, Dikmen ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette 28 köy muhtarının katılımı ile gerçekleşen toplantıya katıldı. Vali İpek daha sonra 29. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Sinop'ta gelir ve kurumlar vergisinde birinci olan bir firmaya teşekkür belgesi verdi.

