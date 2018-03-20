Dulkadiroğlu’nda balkonlar çiçek açtı

Proje kapsamında ilçe genelinde 16 bin 500 kök sümbül fidanının balkonlarla buluşacağını söyleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra eşsiz doğasıyla da dikkat çeken Kahramanmaraş'ımız, kendine özgü bitki çeşitleriyle de adından söz ettirmektedir. Bu özel bitkilerden biri olan ve son zamanlarda adeta nesli tükenme aşamasına gelen sümbül bitkisi de bu özel bitkilerin başında gelmektedir. Şehrimizin dağlarında doğal olarak yetişmekte olan sümbül bitkisi, yeni yerleşim yerlerinin açılması ve yoğun yapılaşma nedeniyle doğal ortamında çok fazla görülememektedir. Bu güzel bitkiyi korumak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla özel bir proje geliştirdik" dedi.

Sürdürülebilir Ekolojik Çevre ve Gelecek Nesil Haklarını Koruma Derneği ile ortaklaşa geliştirdikleri proje kapsamında 16 bin 500 kök sümbülü kendi tesislerinde üreterek dağıtıma hazır hale getirdiklerini belirten Başkan Okay, "Üretilen bu sümbülleri ilçemizde bulunan evlerin balkonlarına ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda özel saksılar ürettik ve şuanda ekiplerimiz sümbülleri saksılara dikmektedir. Bu saksıları ilçemizdeki evlerin balkonlarına taşıyacağız. Burada amacımız hem çevremizin güzelleşmesi hem de şehrimize has bu özel bitkinin yeni nesiller tarafından canlı olarak görülmesidir. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkmaya ve gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.

