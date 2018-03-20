Samsun'da yoğun sis

Samsun'da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak havaların ardından şehir yoğun sisin etkisi altına girdi. Şehirde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi de kısaldı.

Sis durumuyla ilgili bilgi veren Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce, şehirde etkili olan sisin, sıcaklığın artmasıyla birlikte kaybolacağını söyledi. Yüce, "Bu durum sıcaklık terslenmesi dediğimiz bir durum. Üst seviyelerdeki sıcaklığın yer seviyesinden biraz daha fazla olması nedeniyle bir sis oluşmuş durumda. Öğle saatlerine doğru sıcaklığın artmasıyla birlikte görüş mesafesinin de açılmasını bekliyoruz.

Akşam saatlerine doğru ise bir yağış bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava sıcaklığı 4 dereceye kadar artacak. Genel olarak hafta sonuna kadar da havanın güneşli olması bekleniyor. Cumartesi gününden itibaren ise yeni bir yağış kütlesi bekleniyor ve bu tüm Türkiye'yi saracak" dedi.

