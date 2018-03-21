Ardahan’da Nevruz etkinliği düzenlendi

Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü Aşık Şenlik Meydanı'nda Nevruz Bayramı kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, üniversitenin akademik personeli ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Türkmenistan ve Azerbaycan uyruklu öğrenciler dans gösterisi sundu, çuvalla yürüme, halat çekme, sandalye kapma yarışmaları yapıldı. Öğrencilerin yoğurt içerisine gizlenen altını aradıkları, yoğurt yeme yarışması ise renkli görüntüler ortaya çıkardı. Etkinlik Türkmen pilavı ikramının ardından halaylarla devam etti.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber de, Nevruz bayramının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu mutlu günün hepimize hayırlar getirmesini, ülkemize bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı'nı kutlayarak bir mesaj yayınladı.

Başkan Köksoy, mesajında; "Birlik ve beraberliği güçlendiren nevruz geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti: Balkanlar, Ortadoğu ve Avrasya'yı kapsayan çok büyük bir alanda Nevruzla bahara uyanmıştır.

Nevruz, aynı zamanda barış ve huzurun tomurcuklarının açtığı, milli ve manevi değerler etrafında kenetlenme ve kucaklaşma vesilesidir.

Unutulmamalıdır ki bir kültür mozaiği olan coğrafyamızdaki farklılıklarımız ve kültürel çeşitliliğimiz, aramızdaki sarsılmaz kardeşlik ve dayanışmayı kuvvetlendiren zenginliklerimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle Kış mevsiminin arkasından bahara kapı aralayan bu yeni günün, barışın ve kardeşliğin habercisi olmasını temenni ediyor, Nevruz Bayramı'nızı kutluyorum" dedi.

