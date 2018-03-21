Diz ağrıları ciddiye alınmalı

Diz ağrılarından dolayı doktora başvuruların arttığını belirten Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi hekimlerinden Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, "Bize de yapılan diz ağrısı çok sık karşılaştığımız sağlık sorunlarından biridir. Diz ağrılarının kaynağı nedir dersek; bunlar eklem içi dokular ya da eklem çevresindeki kas, kiriş, bağ ve keseler olabilir. Dizlerimiz hayatımız boyunca en çok kullandığımız eklemlerimizden biridir. Bu nedenle dizde oluşan kronik ağrılar ciddiye alınmalı ve arkasındaki sebep mutlaka öğrenilmelidir. Her diz ağrısı, diz içi yaralardan ve kireçlenmekten kaynaklanmayabilir. Dolayısıyla bütün diz ağrıları cerrahi tedavi gerektirmeyebilir. Dizde birçok eklemin yansıyan ağrıları kalçadan ve belden ağrıyan kaynakları oluşturabilir. Dolayısıyla bunların ayırt edilmesi ve bunların gerekirse ameliyat dışı yöntemlerle tedavi edilmesi için mutlaka uzman bir hekime muayene olmalısınız" dedi.



EKLEM İÇİNE SIVI TAKVİYESİ

"Dizle ameliyatsız tedavi en çok diz eklemine yaptığımız enjeksiyonlardır" diyen Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı şunları söyledi: "Bunlar eklem içine sıvı takviyeleri ya da PRP kök hücre uygulamalarını içermektedir. Diz için yapılan enjeksiyon tedavilerinin bugün için en etkilisi özellikle ameliyatlık hale gelen dizlerde veya ameliyat olmak istemeyen hastalar için karın yağlarından alınan kök hücrelerin diz içerisine uygulanmasıdır. Bu gerçek bir kök hücre tedavisidir. Daha önce kemik iliğinden alınan kök hücrelerinin günümüzde daha gelişmiş teknoloji ile göbek yağlarından elde edilmesiyle yapılır. Kandan alınan PRP ve dışardan alınan sıvı takviyesine göre daha etkilidir ve uzun süreli olmaktadır. Doktorunuzun tavsiyesiyle uygulayacağınız tedavi dizlerinizi ömür boyunca sorunsuzca kullanmanızı sağlayacağını sakın unutmayın."

