Karakaya'dan Regaip Kandili kutlaması

Yardımlaşma, dayanışma hislerinin hayır ve iyiliklerin artarak yoğunlaştığı, bu gecede, sevgi ve gönül huzuru ile kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesini temennisinde bulunan Karakaya, şu görüşlere yer verdi:

"Kandiller insanlarımızın kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel gecelerdir. Bu hayırlı gecenin hepimizin günahları için bir bağışlanma, gönüllerimiz için huzur, hastalarımız için şifa, dertlilerimiz için deva, borçlularımız için eda vesilesi olmasını temenni ederim. Sevgili Peygamberimiz (sav), bu geceye ulaştığında: "Allah'ım! Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur" diye dua etmiştir. Öyleyse bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek, Yüce Dinimizin bizden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insanî ve ahlâkî meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm islam aleminin Regaib kandilini ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam âleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum."

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