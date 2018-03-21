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'da tan tutuklanan 3 kişiye ceza yağdı

'da suçundan tutuklanan 3 kişiye yargılandıkları mahkemece ceza yağdı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 17:04
Samsun'da gasptan tutuklanan 3 kişiye ceza yağdı

'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Muzaffer Önder Parkı'nda 23 Eylül gecesi meydana gelen olayda, Abdullah K.'nın (62) sigara isteme bahanesiyle yanına gelen Ali K. ve Recep P., şahsı darp edip bıçak çekerek 35 lira parasını ve sigarasını edip kaçtı.

Pazar Mahallesi Telgrafhane Sokak'ta 06 Ekim'de gece Adem C.'nin (42) yanına gelen Yunus K.(20), Recep P.(40) ve Ali K.(37), Adem C.'nin kollarını ve ayaklarını tutarak cebinde bulunan yaklaşık bin lira parayı gasp edip kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, her iki gasp olayına karışan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Yunus K., Recep P. ve Ali K. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme, Yunus K., Recep P. ve Ali K.'yi Adem C.'ye yönelik gasp olayından her birini 10 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı. Abdullah K.'ye yönelik gasp suçundan yargılanan Ali K. ve Recep P. ise, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Ali P., Abdullah K.'ye yönelik elle taciz suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, kararla birlikte tutuklu olan 3 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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Samsun'da gasptan tutuklanan 3 kişiye ceza yağdı
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