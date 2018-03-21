Şehit çocuklarının hayali gerçek oldu

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hayallerime Ortak Ol" projesi kapsamında şehit çocukları ve yetimlerin hayalleri ve arzularını öğrenmek üzere kendilerine mektup gönderen Vali Seddar Yavuz, gelen cevaplara göre bu istekleri yerine getirmeye başladı.

Vali Seddar Yavuz, 5 Eylül 2012'de Afyonkarahisar'da mühimmat deposundaki patlamada şehit olan Uzman Çavuş Akkuş'un çocukları Hasan Mert ve Enver Efe'nin hayali olan Fenerbahçe-Galatasaray maçını tribünde izlemelerini sağladı.Hasan Mert ve Enver Efe, 17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı izlemenin sevincini yaşadı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Yavuz, şehit, gazi ile ahirete intikal etmiş ailelerin çocuklarının, devletin ve toplumun şefkatine emanet edildiğini belirterek, devletin ve hükümetin temsilcisi sıfatıyla özellikle vatan uğruna canlarını feda eden şehitler ile kahraman gazilerin ailelerine önem verdiklerini vurguladı.

YAVUZ, ÇOCUKLARA BİRER MEKTUP GÖNDEREREK HAYALLERİNİ SORDUKLARINI ANIMSATARAK, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Şehidimiz Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş'un çocukları Hasan Mert ve Enver Efe'nin hayalinin Fenerbahçe-Galatasaray maçını İstanbul'da izlemek olduğunu öğrenince çocuklarımızın bu hayalini gerçekleştirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Diğer şehit çocuklarımızın ve yetimlerimizin de isteklerini, hayallerini yerine getireceğiz. Bunun için özel bir çalışma yürütüyoruz. Peyderpey bu istekler, hayaller yerine getirilecektir."

Şehit Akkuş'un eşi Songül Akkuş da çocuklarının isteğini gerçekleştiren Vali Yavuz'a teşekkür ederek, "Çok duygulandım, çok sevindim. Ben Galatasaraylıyım. Eşim ve çocuklarım Fenerbahçeli. Bu maçı hep birlikte izlemek isterdik ancak kısmet değilmiş." ifadesini kullandı.

Hasan Mert ve Enver Efe de "Valimiz, annemle bizi İstanbul'a göndererek bu isteğimizi yerine getirdi. Bizi Fenerbahçe ile Galatasaray maçını izlemeye göndererek hayalimizi gerçekleştirmemize yardımcı olan ve bizleri sevindiren Sayın Valimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca maç sırasında bizleri arayan Sayın Valimizle görüşme fırsatımız da oldu. Çok teşekkür ediyoruz." sözlerine yer verdi.