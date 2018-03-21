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YYÜ’de ‘Bilgisayar Laboratuvarı’ açıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Meslek Yüksekokulunda (Van MYO) kurulan bilgisayar laboratuvarının açılışını yaptı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 14:22
YYÜ’de ‘Bilgisayar Laboratuvarı’ açıldı

YYÜ Van MYO'da kurulan İktisadi İdari Programlar Bilgisayar Laboratuvarının açılışını Rektör Prof. Dr. Peyami Battal gerçekleştirdi. Son teknoloji ürünü bilgisayarlarla donatılan laboratuvarın mobilyaları ise Van MYO Mobilya ve Dekorasyon Bölümü tarafından üretildi.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Battal, öğrencilerin teknolojik altyapı anlamında daha iyi koşullarda ders yapabilmeleri için rektörlük olarak gereken tüm desteği verdiklerini ifade ederek, "Bizim amacımız öğrencilerimizi daha donanımlı olarak mezun etmek. Bu amaçla rektörlük olarak tüm birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Laboratuvarımızın mobilyalarının da mobilya dekorasyon bölümümüz tarafından yapılması ayrıca sevindirici bir durum. Bilgisayar laboratuvarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesini kesen Rektör Battal, laboratuvarda incelemelerde bulunduktan sonra öğrencilerle de sohbet etti.
Açılışa Van MYO Müdürü Doç. Dr. Zeki Duman, Müdür Yardımcıları Öğretim Görevlisi Himmet Koltaş ve Öğretim Görevlisi Selçuk Usta, MYO Sekreteri Özkan Akbulut, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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YYÜ’de ‘Bilgisayar Laboratuvarı’ açıldı
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