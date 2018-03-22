Başkan Uysal, huzurevi sakinlerini ziyaret etti

Huzurevi sakinleri Ankara Gezisi için Başkan Uysal'a teşekkür ederken, Çanakkale Gezisi içinde söz aldı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, İzmirlioğlu Huzurevi sakinlerini, eşi Sevim Uysal ile birlikte ziyaret gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren Huzurevi ziyaretinde Huzurevi sakinleri ile sohbet eden Uysal, Huzurevi sakinleri ile birlikte pasta kesip, sümbül çiçeği hediye etti.

Huzurevi sakinlerinin dün Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Hacı Bayram Veli Camisi'ni kapsayan Ankara Gezisi nedeniyle Başkan Uysal'a teşekkür ettiği ziyarette, Huzurevi sakinlerine sorduğu " Ankara'yı gezdiniz, başka bir isteğiniz var mı? " sorusuna "Çanakkale Gezisi" yanıtını alan Başkan Uysal, ilgili müdürlüğe talep edilen gezinin gerçekleşmesi için gerekenin yapılması talimatını verdi.

Başkan Uysal, buradaki konuşmasında, "Kdz. Ereğli Belediyesi olarak, toplumun hafızası olan yaşlılarımızın huzur ve refah içinde yaşayabilmeleri adına gösterdiğimiz çaba ve gayretlerimiz devam edecektir. Ülkemiz ve ilimiz ve ilçemizdeki tüm yaşlılarımızın haftasını kutluyor sizlere sağlık, huzur, afiyet içinde bereketli ve uzun bir ömür diliyorum" dedi.