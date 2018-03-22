Defterdar Tural’dan AGC’ye ziyaret

Ağrı Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Ağrı Defterdarı Mehmet Tural Cemiyet Başkanı Alaettin Aslan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Cemiyet Başkanı Aslan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Defterdar Tural'a teşekkür etti. Tural, ziyaretin oldukça verimli geçtiğini ve karşılıklı fikir alış verişinde bulunduklarını aktardı. Görüşmede Ağrı'da yapılan ve proje aşamasında yapılacak projelerin yanı sıra, kentin ekonomik durumu gibi konular ele alındı. Program çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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