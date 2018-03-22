Doğal taş sektörü uluslararası pazarlara açılıyor

Proje ile Bayburt doğal taş sektöründe faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlara açılmalarının sağlanması ve Bayburt'tan çıkarılan doğal taşların 20'yi aşkın ülkede pazarlanması hedefleniyor.

Projenin Bayburt doğal taş sektöründe faaliyet gösteren firmaları uluslararası pazarlara açılmadı konusunda büyük bir fırsat sunduğu değerlendirmesinde bulunan Vali Pehlivan, Valilik olarak bu ve benzeri çalışmalara her aşamasında destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi. Vali Pehlivan, doğal taş sektörünün Bayburt'un kalkınması adına lokomotif görevi üstlenebilecek belli başlı sektörler arasında yer aldığının altını çizdi.

BTSO Genel Sekreteri Gökhan Önder Karaoğlu ise Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen projenin ilk etabında sektör temsilcilerinden oluşturulan heyetin yurt dışı pazarlarına yönelik girişimlerde bulunmak üzere iş gezisine çıkacağını söyledi. Karaoğlu, söz konusu pazarlarda yapılacak satış ve pazarlama işlemlerinin Ekonomi Bakanlığı tarafından yüzde 75 oranında hibe ile destekleneceğini kaydetti.

Heyete rehberlik edecek danışmanlık firması temsilcisi Fatma Palabıyık'ın sunumu ve sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla son bulan toplantıda yurtdışı satış heyetlerinin program detayları da belirlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kızılaslan, BTSO Genel Sekreteri Gökhan Önder Karaoğlu, Doğal Taş Fabrikası Genel Müdürü Tamer Çevik ile Üretim Müdürü Nurullah Şentürk ve sektör temsilcileri katıldı.