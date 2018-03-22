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Kaymakam Öztürk’ten ‘Kent Estetiği’ denetimi

’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ile kent estetiği ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 14:47
Kaymakam Öztürk’ten ‘Kent Estetiği’ denetimi

Kaymakam Öztür ve Genel Sekreter Yalçın; Gölbaşı, Sıhke, İskele, Altaylı, Eski Cezaevi, Selçuklu, Cumhuriyet, Erek Dağı ve Milli Egemenlik caddeleri mevkilerindeki metruk yapılar ile inşaat ve şantiye alanlarında inceleme yaptılar. Öztürk ve Yalçın, ilgili birim ve müdürlüklerden şehir estetiği konusunda hassas olmalarını ve gerekli müdahalelerde bulunmalarını isteyerek, inşaat ve şantiye alanlarında güvenlik bariyerlerine çok büyük önem göstermelerini ve şehir içinde görüntü kirliliği yapacak unsurlara müdahale etmelerini istediler.

İncelemelerde mevcut durumun tespiti ve çözümler için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

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Kaymakam Öztürk’ten ‘Kent Estetiği’ denetimi
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