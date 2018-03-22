Köy yollarında hedef 200 kilometre sıcak asfalt

Geçen yıl 3 kilometresi sıcak asfaltla kaplanan Ortayazı-Kulu-Deveci-Eraslan grup yolunun kalan 9,5 kilometrelik kısmında başlanan çalışmaları yerinde takip eden Amasya Valisi Dr. Osman Varol, "Bu yıl 200 kilometrelik bir hedef koyduk ve bu hedefi gerçekleştirmek için de ciddi bir planlama yapıldı" dedi.

Amasya İl Özel İdaresinin yol ağı içerisinde toplam 780 kilometrelik grup köy yollarındaki standardının arttırılması ve vatandaşların daha rahat ve daha güvenli seyahat edebilmeleri için 2016 yılında 4,5 kilometre, 2017 yılında 82 kilometrelik alanı sıcak asfaltla kaplandığını anımsatan Vali Varol, "Sıcak asfalt teknolojinin en üst noktalarından bir tanesi. Çok uzun ömürlü ve yol kontrol anlamında gerçekten güzel bir ürün. Biz bununda Amasya'nın köylerine yakışacağını, Amasyalının da buna layık olduğunu düşünüyoruz. Zamanın çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. İklim olarak sıcak asfaltın yapılabileceği mevsimin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bu alanda da erkenden çalışmaya başladık. İnşallah 200 kilometrelik bu hedefimize ulaşmak için tüm gayretimizi göstereceğiz" diye konuştu.

Varol, Amasya İl Özel İdaresinin tüm ekibiyle çalışmasının yanı sıra Amasya Belediyesinin araçları ile Suluova Belediyesinin imkanlarından da yararlanıldığını söyledi.

Suluova'nın Kulu köyündeki sıcak asfalt sezonu açılışına Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu ile diğer yetkililer de katıldı.