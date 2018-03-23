Erzurum'da 25 baş damızlık hayvan satışı ihalesi yapıldı

İhalede 6 ay ve 18 ay arasında yaşları değişen 25 baş Montofon ve Siyah Alaca satışa çıkarıldı. Erzurum halkının ihaleye ilgisi yoğun oldu.

Damızlık hayvan alınması için en önemli dönemde olduklarını vurgulayan Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Şerafettin Çakal, "Bu yıl içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalardan çiftçilerimizin ihtiyacını karşılamak üzere 25 tane Montofon ve Siyah Alaca tosun satışını yaptık çiftçilerimize ve bunun ihtiyacı karşılayacağını düşünüyoruz. Damızlıklar sadece sperm almak üzere kullanılan yüksek vasıflı hayvanlar bunlar bölgeye adapte olmuş verimi ve damızlık değeri çok yüksek olan hayvanlar bu hayvanları ürettik, yetiştirdik bugünde değerli çiftçilerimize satışını gerçekleştirdik" diye konuştu.