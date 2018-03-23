Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Erzurum'da 25 baş damızlık hayvan satışı ihalesi yapıldı

'da 25 baş damızlık hayvan satışı ihalesi yapıldı

sü çiftçilerin damızlık hayvan ihtiyacını karşılamak üzere açık artırma usulü damızlık hayvan satışı ihalesi yaptı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 09:56
Erzurum'da 25 baş damızlık hayvan satışı ihalesi yapıldı

İhalede 6 ay ve 18 ay arasında yaşları değişen 25 baş Montofon ve Siyah Alaca satışa çıkarıldı. halkının ihaleye ilgisi yoğun oldu.

Damızlık hayvan alınması için en önemli dönemde olduklarını vurgulayan Müdürü Dr. Şerafettin Çakal, "Bu yıl içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalardan çiftçilerimizin ihtiyacını karşılamak üzere 25 tane Montofon ve Siyah Alaca tosun satışını yaptık çiftçilerimize ve bunun ihtiyacı karşılayacağını düşünüyoruz. Damızlıklar sadece sperm almak üzere kullanılan yüksek vasıflı hayvanlar bunlar bölgeye adapte olmuş verimi ve damızlık değeri çok yüksek olan hayvanlar bu hayvanları ürettik, yetiştirdik bugünde değerli çiftçilerimize satışını gerçekleştirdik" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurum'da 25 baş damızlık hayvan satışı ihalesi yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN