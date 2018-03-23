Malazgirt Belediyesi kandil simidi dağıttı

Malazgirt Belediyesi; Regaip Kandili münasebetiyle gün boyu okullarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, jandarmaya, nöbet tutan polislere ve camilere akın eden vatandaşlara kandil simidi, lokum ve gül suyu dağıttı. Malazgirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen program kapsamında görevliler kandil simidi, lokum ve gül suyu dağıtarak, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı'nın kandil mesajını ilettiler.

Kandilin ruhuna uygun vatandaşlara ikramda bulunmak istediklerini belirten Başkan Vekili Kırlı, "Belediyemiz tarafından hazırlanan kandil simitleri, lokum ve gül suyunu ekiplerimizce vatandaşlara dağıtımı yapılıyor. Her türlü istismar ve sömürüden uzak, insanca ve hakça bir hayat ile gönül dünyamızın daha da huzur bulacağı Regaip Kandili; ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa esenlikler, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum" diye konuştu.