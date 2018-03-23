Varto’da Regaip Kandili programı

H. Kaya Özer Camii'nde düzenlenen programa Varto Müftü Vekili Nihat Hasçelik, H. Kaya Özer Camii İmamı Habil Bingöl, imamlar, imam hatip lisesi öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Varto Müftü Vekili Nihat Hasçelik, günün anlam ve önemine değinerek, "Regaip, kelime anlamı olarak rağbet edilen, kıymetli olan demektir. Gelin biz de bu anlama uygun hareket edelim. Bu üç ayların başlangıcında, bugünlere kıymet verelim, rağbet edelim. Rabbimize şükran olsun sadece biz Müslümanlara bunu nasip etti. Vartolular gerçekten buna hasret kalmıştı. Maneviyata çok hasretti. Bu maneviyat iklimi içerisinde cami doldu taştı. Kardeşlerimiz güzel bir program yaptılar. Rabbim İnşallah dualarımızı kabul eylesin" dedi.

Program, imamların Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuması ve yapılan duaların ardında kılınan yatsı namazıyla sona erdi.