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Yeşilırmak’ta balık ölümleri

’nın ortasından geçen Yeşilırmak'ta öğle saatlerinden itibaren balık ölümleri yaşandı. Çeşitli türdeki yüzlerce balık kıyıya vurdu. AK Parti İl Başkanı çırpınan balıkları görür görmez telefon açarak yetkililerden bilgi aldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 14:47 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 14:47
Yeşilırmak’ta balık ölümleri

Geçmiş yıllarda yaşanan balık ölümlerinin hafızalardan silinmediği Yeşilırmak'ta yine benzer görüntüler oluştu. Üzgün bakışlarla ırmağı izleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bazıları ise çırpınan balıkları ağ ile tuttu.

Karşılaştığı balık ölümleri sonrası telefonla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerine ulaşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, "Çevremizi de tehdit eden bu durumdan hiç hoşnut değiliz" dedi.

Yeşilırmak'ta önceki yıllarda da balık ölümleriyle karşılaşıldığını anımsatıp Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Amasya Belediyesi ekiplerinin harekete geçtiğini belirten Ünek, "Nereden kaynaklanıyor. Turhal'dan mı geliyor. Yoksa yan taraftaki ikinci bir kol olan Çekerek Irmağı'ndan mı katılıyor. Onu tespit edeceğiz. En kısa sürede bunun nedenini öğrenip gerekli cezai uygulamaların yapılacağına inanıyorum" diye konuştu.

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Yeşilırmak’ta balık ölümleri
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