Aksoy semt sahalarını inceledi

Batman
kent merkezinde, çocukların ve gençlerin spor faaliyetleriyle buluşabilmeleri ve bedensel gelişimlerini sağlayabilmeleri amacıyla yapımı tamamlanan 15 ayrı semt sahasındaki çalışmalar tamamlandı. Bayındır, Pazaryeri, Kız Yurdu, Petrol, Petrolkent, Hilal, Yeşiltepe, Huzur, Çamlıca, Seyitler, Bağlar, Kuyubaşı TOKİ, Korik Mahallelerinde çok amaçlı semt sahası, İMKB ortaokulu içinde kapalı spor tesisi, Gültepe Mahallesi'nde bulunan Belediye Spor Kompleksi içindeki halı sahada ise bakım ve onarım çalışmaları sona erdi. Yurt Kur bahçesinde bulunan Yurt Saha Spor Kompleksi, Bayındır ve Petrol Mahallelerinde bulunan spor komplekslerine ziyarette bulundu. Semt sahaları ile her mahallede gençler spor yapma fırsatı buluyor.