‘Alo Tevşo’ pazarına yeni düzenleme

Batman
'da
Çarşı Mahallesi'nde yıllarda halka hizmet veren ve düşük gelirli vatandaşların ilgi gösterdiği "Alo Tevşo" pazarı sağlık ve hijyenik ve alan kullanımı konusunda yetersiz kalınca belediye yeni düzenlemeye gitme kararı aldı. Alanda düzenleme yapmak amacı ile Pazar esnafı ve ilgili bileşenlerle toplantılar yapan Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, pazara yeni proje ile düzenleme yapma kararını esnafla birlikte aldı. Yeni proje ile esnaflara daha temiz ve sağlıklı ortamda hizmet verme olanağı sağlanırken vatandaşlar daha sağlıklı alışveriş yapma imkanı bulmuş olacak. 200 araçlık otopark, 200 adet dükkan ve 2 bin metrekarelik park alanından oluşacak olan yeni alanda yapılacak düzenleme çalışması ile Çarşı Mahallesi de yeni bir çehreye kavuşmuş olacak.