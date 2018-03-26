Başkan Işık, yol çalışmalarını inceledi

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Kozluk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Tepecik Mahallesi'ndeki yeni sokak açma çalışmalarını sürdürüyor. Kozluk Latife Hanım Anaokulu arka kısmında yol açma çalışmaları başlatan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma alanında alt yapı içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışması başlattı. Kozluk Belediye Başkanı M. Veysi Işık, çalışmaları yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Başkan Işık, "İlçemiz genelinde başlatmış olduğumuz alt yapı çalışması tüm hızla devam ediyor. Bunun yanında Tepecik Mahallesi Latife Hanım Anaokulu arka kısmında bulunan yerleşim alanında ekiplerimiz yeni yol açma çalışması başlatmış olup bunun tamamlanmasının ardından ekiplerimiz parke kaplama çalışmalarına başlayacaktır" dedi.