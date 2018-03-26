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lı çocuklar masal kahramanlarıyla buluştu

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Batmanlı çocuklar masal kahramanlarıyla buluştu
Belediyesi, Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında 'Keloğlan Masalları' çocuk tiyatro oyununu ve masal kahramanlarını çocuklarla buluşturdu. TRT Çocuk televizyon kanalı ekranlarında yayınlanan ve çocuklar tarafından severek izlenen Keloğlan, Balkız, Karavezir, Uzun, Huysuz ve Bilgecan Dede gibi sevilen karakterlerin yer aldığı 'Keloğlan Masalları' çocuk tiyatro oyunu Batman'daydı. Batman Belediyesi tarafından çocuklara ücretsiz olarak sahnelenen 'Keloğlan Masalları' çocuk tiyatrosu çocuklarla buluştu. Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezinde 3 seans olarak sahnelenen oyunda salon her defasında dolup taştı. Aileleriyle çizgi film kahramanlarıyla buluşan çocuklar hoşça vakit geçirdi. Bu tür organizasyonların çocuklarına mutluluk verdiğini belirten veliler, Batman Belediyesine çocukların mutluluğuna vesile olduğu için teşekkür etti.
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Batmanlı çocuklar masal kahramanlarıyla buluştu
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