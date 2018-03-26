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DSMMMO üyeleri Kent Ormanı'na fidan dikti

Baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte başlayan fidan dikim etkinlikleri kapsamında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeleri Kent Ormanında fidan dikti.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 14:30
DSMMMO üyeleri Kent Ormanı'na fidan dikti

Muhasebe haftası nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (DSMMMO) üyeleri, Kent Ormanı'na fidan dikme etkinliği düzenledi. Kayapınar ilçesinde bulunan Kent Ormanına çocuklarıyla birlikte gelen DSMMMO üyelerine Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yer temin edilerek 50 adet İran Çamı dağıtıldı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, ağaç dikimi ile ilgili yapılan kısa bilgilendirmenin ardından DSMMMO Başkanı Mustafa Vural kısa bir konuşma yaptı. Hayata kök salın sizin de dikili bir ağacınız olsun diyen Vural, hızla betonlaşan kentlere dikkat çekip fidan dikmenin önemini dile getirdi. Daha sonra fidan dikimine başlayan DSMMMO üyeleri, fidan dikiminin ardından toplu fotoğraf çektirdi.

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DSMMMO üyeleri Kent Ormanı'na fidan dikti
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