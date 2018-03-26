DSMMMO üyeleri Kent Ormanı'na fidan dikti

Muhasebe haftası nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyen Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (DSMMMO) üyeleri, Kent Ormanı'na fidan dikme etkinliği düzenledi. Kayapınar ilçesinde bulunan Kent Ormanına çocuklarıyla birlikte gelen DSMMMO üyelerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yer temin edilerek 50 adet İran Çamı dağıtıldı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, ağaç dikimi ile ilgili yapılan kısa bilgilendirmenin ardından DSMMMO Başkanı Mustafa Vural kısa bir konuşma yaptı. Hayata kök salın sizin de dikili bir ağacınız olsun diyen Vural, hızla betonlaşan kentlere dikkat çekip fidan dikmenin önemini dile getirdi. Daha sonra fidan dikimine başlayan DSMMMO üyeleri, fidan dikiminin ardından toplu fotoğraf çektirdi.

