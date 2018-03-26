Erzincan’da ilk defa vitrektomi ameliyatı yapıldı

Göz kliniği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yücel Karakurt, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Erzincan'da ilk defa vitrektom ameliyatına başlamış bulunmaktayız. Tansiyon hastalarında gözün arka kısmında kanama veya ödem oluyor. Bu tür hastaları biz daha önce sevk ediyorduk. Fakat yeni cihazı alarak gerekli donanımları hazırladıktan sonra ameliyatları hastanemizde başlatmış bulunmaktayız. İlk olarak 6 hastamıza yaptık, sonuçlarımız gayet güzel oldu. Bir hastamızda tansiyona bağlı göz içinde kanama vardı, 3 hastamızda şekere bağlı kanama vardı, bir tanesi de başka bir merkezde katarakt ameliyatı olmuş mercek takılmış fakat düşmüştü gözün içine çıkardık. Hastalarımızın hepsi mutlu ve memnun, hepsinin gözleri açıldı. Bundan sonra artık bu ameliyatlarımızı Erzincan'da yapabileceğiz. Dışarıya sevk etmeyeceğiz, bu bizim için ve kliniğimiz için çok önemli bir gelişme. Bu imkânları sağlayan il sağlık müdürümüz Erkan beye, başhekimimiz ufuk beye teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Bu ameliyatın artık Erzincan'da da yapılmaya başlandığını belirten Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Kuyrukluyıldız; "Yaklaşık bir yıldır bu çalışmanın alt yapı çalışmalarını hazırlamıştık. Özellikle göz ameliyatları için vitrektomi, gözün arka bölümünün sinirine yakın bölgede ameliyatları için bir yıldır hazırlık içerisindeydik. Daha önce Erzincan'da yapamıyorduk, hastalarımız il dışına gidiyorlardı. Hep belirttiğimiz gibi sağlıkta kaliteyi arttırma hedeflerimizden biri olan bu ameliyatı da burada yapmaya başladık. Altyapısını tamamladık, gerekli tıbbi sarflar hastane yönetimiz tarafından alındı. Arkadaşlar eğitimlerini tamamladı. Hedefimiz sağlıkta hizmet kalitesini arttırmak. Temel hizmetleri de sunmaya devam ediyoruz. Özellikle daha sağlıklı ortamda tedavi görmesi için acil eylem planı ortaya koyduk. Bu eylem planı doğrultusunda çeşitli eylem planı ve çeşitli stratejiler belirledik.'' dedi.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Hirik ise açıklamasında, "Şu ana kadar Erzincan'da yapılmayan ve şu anda yapılabilen bir ameliyatın haberini sizlere vermekten mutluluk duyuyoruz. Daha önce yapılamamasının sebebi tecrübe deneyim eksikliği, gerekli olan donanım eksikliği idi. Bu iki sebep de ortadan kaldırıldı. Gerekli alet edevatın sağlanması ve Dr. Yücel beyin bu ameliyat için son altı ay içerisinde olan çabasını ben yakinen biliyorum. Bu ameliyatı yapmak için il dışından gerekli eğitimini aldı, bu ameliyatı burada yapıyor. Bu hastalarımızın artık şehir dışına gitmesine gerek yok. Bu ameliyatı rutin olarak yapıyoruz. Bu hizmetin verilmesinde destekleri olan başta göz kliniğinin bütün arkadaşlarımıza ve Yücel beye teşekkür ediyorum. Erzincan halkımıza da bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.