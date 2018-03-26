Gece gündüz asfalt çalışması

Batman
Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, kentte asfalt serim çalışmalarının tüm hızıyla sürdürdüğünü söyledi. Bayındır, Şirinevler, Çamlıca ve Gültepe mahallelerinde asfalt serimi gerçekleştiren Belediye Fen işleri Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız çalıştığına dikkat çeken Aksoy, "Çift ekip halinde asfalt serimini gerçekleştiren Belediye Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri, sorunlu yolları da bakıma alıyor. Gece gündüz demeden asfaltlama çalışmalarını sürdüren Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 3'üncü Etap kapsamında bulunan Turgut Özal Bulvarı'nda asfalt serimini bitirdikten sonra Şirinevler Mahallesi Toptancılar Caddesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Çamlıca ve Bayındır mahallelerinde de planlanan yollar asfaltlanırken, Batman'ın en hareketli olan Eflatun Caddesi de asfaltlandı" dedi.