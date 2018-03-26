Kavşaklar ışıklandırma çalışmasıyla renklendi

Batman
Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'un Batman'a yeşil ve güzel bir görünüm kazandırmak için başlattığı çalışmalar sonuç vermeye başladı. Başkan Vekili Aksoy'un 'Batman'ı güzelleştirelim' sözünü dikkate alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü mevsimsel çiçek ekerken, Etüd ve Proje Müdürlüğü personeli de yaptığı yeni bir proje ile şehre farklı bir renk kattı. Yapılan peyzaj çalışmasında geceleri farklı bir renge bürünen bulvar göbekleri, vatandaşların takdiri kazandı. İlk defa uygulanan çalışma sayesinde şehrin güzelleşerek renklendiğini ifade eden vatandaşlar: "Her yeni güne Belediyenin farklı bir çalışması ile uyanıyoruz. Bir gün temizlik yapılırken, diğer gün asfalt çalışması, başka bir gün de şehrin bulvar göbeklerine yapılan renkli çalışma Batman'a farklı bir ambiyans katmış durumda. Belediye çalışanlarını başkan Aksoy şahsında tebrik ediyoruz" diye konuştu.