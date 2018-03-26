Kentin sokakları Haberhattı çiçek açıyor

Batman
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışma raporunu açıkladı. Bahar mevsimi boyunca 5 bin adet fidan dikiminin gerçekleştiği çalışmalarda, 100 bin adet çalı dikimi gerçekleştirildi. Olumsuz gelişmelere mahal bırakmamak amacıyla Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, tarafından verilen talimat doğrultusunda hareket eden ekipler, birçok parkın aydınlatılması için çalışmaları aralıksız sürdürüyor. 90 bin metrekarelik alanın aydınlatıldığı çalışmalarda vatandaşları dilek ve taleplerinin yanı sıra ekiplerin tespit ettiği muhtelif bölgelerde çim ekimi gerçekleştirilirken, peyzaj çalışmaları kapsamında 60 bin metrekarelik alanda hazır çim ekimi gerçekleştirildi. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün çalışma alanı kapsamında bulunan parklarda sulama sistemi, bank, çöp, metal aksam tamiratı ve temini gerçekleştirilirken, şehir göbeklerine 200 bin adet çiçek dikiminin yapıldığı belirtildi. KENTİ ÇİÇEKLERLE SÜSLEDİK
Temiz Güzel görünümlü bir Batman için çalışma yürüten Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri işlek caddeler ile ana arterlerdeki orta refüj ve göbekleri çiçeklerle donatarak kente güzellik katıyor. Yaz kış ayırımı yapmadan çalışmalarını yürüten ekipler mevsimlik çiçeklerle kenti canlı tutmaya devam ediyor. Yaz mevsimi çiçeklerinden olan Yıldız Çiçeği, Bodrum Papatyası, Horoz İbiği, Pervane Çiçeği, Kadife Çiçeği, Mine Çiçeği, Ateş Çiçeği ile Gazanya türü çiçeklerin dikimini gerçekleştiren ekipler kente adeta renk cümbüşüne çevirdi gerçekleştirildi.