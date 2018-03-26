Mezarlıklara 10 bin fidan

Batman
Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, 'Temiz ve Yeşil Bir Mezarlık İçin Halkımızla Elele' sloganıyla fidan dikme etkinliğinin startını Asri Mezarlık'tan verdi. Asri Mezarlık'ta Nasıroğlu İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ile vatandaşlar katılımı ile fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Batman Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. H. Murat Şahin temiz, modern ve ziyaret edilebilir mezarlıkların oluşturulması için fidan dikme kampanyasının bir milat olduğunu belirterek, "2018'de 10 bin fidan dikmeyi amaçlıyoruz" dedi.