Miniklerle kahvaltı buluşması

Batman
Belediyesi tarafından 'Kahvaltılı Sabahlar Okulda Başarı Sağlar' projesi çerçevesinde her gün 30 anaokulunda kahvaltı dağıtımı devam ediyor. Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Batman merkezde 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı boyunca her gün 30 Anaokulunda 2 bin 150 öğrenciye kahvaltı dağıtımı planlandı. Pazaryeri Mahallesi Kardelen Anaokulu'nda miniklerle kahvaltı programına Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'un yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve basın mensupları katıldı. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli diyetisyen ve gıda mühendisi nezaretinde Türk Gıda Kodeksine uygun olarak hazırlanan kahvaltı menülerinde öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak zeytin, peynir, bal, tereyağı, yumurta gibi besleyici gıdalar ile kuru incir, ceviz, kayısı, fındık, mevsim meyveleri, süt ve meyve suyu yer alıyor. OKUL ÖNCESİ EĞİTİME TEŞVİK
Miniklerle kahvaltı saatinde birlikte olan Aksoy, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "2 bin 150 çocuğa hitap eden projemizle okul öncesi eğitime dahil olan çocuklarımızın hem güne daha sağlıklı başlamalarına katkıda bulunmak hem de okul öncesi eğitimi teşvik ettirerek katılımı ve farkındalığı artırmayı hedefliyoruz" dedi. Kamunun kaynaklarını hiçbir kuruşunu israf etmeden yine kamu faydası adına harcamaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkan Vekili Aksoy şöyle dedi: "Projeye katılmak isteyen kişiler, kurumlar ve kuruluşlar olursa belediyemizle irtibata geçerek bu projenin daha çok çocuğa, okula ulaşmasında katkıda bulunabilirler" diye konuştu.