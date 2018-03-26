Otizmli çocuklara özel sınıfta eğitim

Batman
Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği'nin işbirliği ile Batman'da bulunan otizmli çocukların eğitimi için oluşturulan özel sınıf TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu'nda açıldı. DAVETLİLER İNCELEDİ
Açılışa Batman Valisi Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Güneydoğu Koordinatörü Emin Mülayim, Diyarbakır Beyazay Şube Başkanı Nezihe Kent, Türkiye Beyazay Derneği Batman Şube Başkanı Ayla Işık ve davetliler katıldı. Batman Belediyesi tarafından otizmli çocukların eğitim görmesi için tasarlanan özel sınıfı Vali Deniz ile Belediye Başkan Vekili Aksoy ve davetliler tarafından incelendi. EĞLENCELİ ETKİNLİK
Çocukların rehabilitasyonuna yönelik özel olarak tasarlanan sınıfın alt yapı malzemelerinin Batman Belediyesi tarafından karşılandığını belirten Belediye Başkan Vekili Aksoy, engelli bireylere yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini söyledi. Otizmli çocukların sınıftaki etkinliğine katılan Aksoy, hazırlanan tabak içindeki boyalara ellerini bandırıp, tuvale basarak hatıra oluşturdu. Batman Belediyesini ziyaret eden Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ve beraberindekiler Başkan Vekili Aksoy ile makamda bir süre görüştü. Aksoy, Genel Başkan Lokman Ayva'ya çini işlemeli vazo hediye etti.