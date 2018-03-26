Sokak hayvanlarına öğrenciler sahip çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

Ziya Gökalp Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri, sahipsiz hayvanlar için 'Sokak Hayvanları Sahipsiz Değildir' projesi kapsamında oluşturdukları kedi kulübeleri ile topladıkları kedi mamalarını Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne bağışladı. Belediye Veterinerlik Müdürlüğü Hayvan Bakım evini ziyaret eden öğrencilere veteriner hekimler tarafından sokakta yaralı, yardıma muhtaç hayvanlarla karşılaşmaları halinde kendileriyle nasıl iletişime geçebilecekleri konusunda bilgi verdi. Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, hayvanlara karşı duyarlılık göstermelerinden dolayı öğrencilere ve okul idarecileri adına okul müdürü Veysi Özgül'e teşekkür etti.