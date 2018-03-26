Tarihi Kozluk Kalesi şimdi daha güzel

Kozluk Belediyesi, ilçenin simgesi Kozluk Kalesi'nde önemli bir projeyi hayata geçirdi. Kozluk Kalesi yürüyüş yolları, çevre düzenlemesi, seyir terası ve aydınlatma işlerini kapsayan proje Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı ile başlatıldı. Batman
Valisi Ahmet Deniz'in katkıları ile Kültür Varlıklarını Koruma katkı payı bütçesinden aktarılan ödenek ile Kozluk Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, kalenin çevre düzenlemesi, seyir terası, yürüyüş yolları ve aydınlatma işleri tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Proje, Batman İl Özel İdaresi'nin mali denetimi ile Batman Müze Müdürlüğü'nün gözetiminde gerçekleştirildi. TURİZME KAZANDIRDIK
AK Partili Kozluk Belediye Başkanı M. Veysi Işık, tarihi kalede devam eden çalışmaların kısa sürede tamamlandığını belirterek, tarihi kaleyi yeni yüzüyle birlikte yeniden halkla buluşturduklarını belirterek, "Atıl durumdaki kale bu proje ile uygulanarak hem ilçemize hem de turizme kazandırılmıştır" dedi. Kozluk Kalesi, M.S. 416'da inşa edildi. O dönemde Pers hanedanı için bir dini merkez olarak görülen kale, zaman içinde bu misyonunu yitirmiş ve Ortaçağ döneminde İpek Yolu'nun ulaşımını kontrol eden bir kale konumuna gelmiştir. Kayalık bir tepede bulunan Kozluk Kalesi'nin ulaşımı kolay olup, ilçe merkezine bağlı olan Kale Mahallesi'nde yer almaktadır. Kozluk Kalesi uzun yıllar İran İmparatorluğuna bağlı kaldı. 5. yüzyılda Nasturi piskoposluğunun merkezi durumunda iken, M.S. 639'da İyaz Bin Ganem komutasındaki Müslüman orduları tarafından ele geçirilmiştir.