Taziye evlerinde halka yemek ikramı

Batman
Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, taziyelere yemek servisi yaparak taziye sahiplerini zor günlerinde yalnız bırakmadı. Taziye Kültürü'nün yaygın bir şekilde sürdürüldüğü Batman'da taziye sahiplerini zor günlerinde yalnız bırakmayan belediye 2017 yılında 32 taziye evi, taziye çadırı ve evleri kapsayan yüzlerce mekanda yemek ikramında bulundu. Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü belediye sınırları dâhilinde başlatılan Taziye Evlerine Yemek projesi kapsamında 32 taziye evi, taziye çadırı ve evlere şuana kadar 263 bin 753 kişiye yemek ikramı yaptı.