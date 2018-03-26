Uluslararası yarı maraton heyecanı

Batman
'da
2. Uluslararası Yarı Maraton ve Halk Koşusu düzenlendi. Batman Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Atletizm Federasyonu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı ile Batman Valiliği desteğiyle gerçekleştirilen 2. Uluslararası Yarı Maraton'a 3 farklı ülkeden 18 kategoride toplam 470 atlet ter döktü. 21 kilometrelik etapta koşulan maratonda 123 forma numarasıyla Kenya'dan katılan Benard Cheruiyot 1 saat 04 dakika 21 saniyelik derece ile birinci, 131 forma numarasıyla Etiyopya'dan Alemu Regasa 1 saat 04 dakika 23 saniyelik derece ile ikinci ve 195 forma numarasıyla Kenya'dan katılan Moses Too 1 saat 04 dakika 29 saniyelik derece ile üçüncü oldu. Yabancı Kadınlar Kategorisi'nde Daisy Jeptoo Kimeli 1 saat 18 dakika 48 saniye derecesi ile birinci olurken Türk Kadınlar Kategorisi'nde yarışan Nuran Satılmış birinci, Nursel Karataş ikinci ve Bahar Atalay ise üçüncü oldu. Halk koşusunda Erkekler Kategorisi'nde Yasin Özdemir birinci, Ramazan Yıldız ikinci ve Mustafa Balık üçüncü olurken, kadınlarda Makbule Akbaba birinci, Ruken Tek ikinci, Kader Şimşek ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri Batman Belediyesi Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi. Birinci olan atletlere 5 bin, ikincilere 4 bin, üçüncülere ise 3 bin TL ödül verildi.