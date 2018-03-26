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Arama Kurtarma Eğitim Merkezi Birimi Derneği tarafından ‘ Faaliyetleri’ adı altında bir bilgilendirme i düzenlendi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 10:07
Van’da ‘Sualtı Arama Kurtarma’ semineri

Edremit ilçesine bağlı Süphan Kültür Merkezinde düzenlenen de; dünyada, Türkiye'de ve 'da faaliyetlerine değinildi. Bu faaliyetlerin aktif bir şekilde Van ve çevresindeki illerde yapılabilmesi için gerekli olan personel, ekipman ve eğitimlere de yer verildi. Van Arama Kurtarma Eğitim Merkezi Birimi Derneğinin yeni bir kuruluş olmasına rağmen az zamanda çok işler başardığının anlatıldığı seminerde, derneğin daha yapacağı birçok faaliyetin bulunduğu ve bunun için gerekli olan ekipman, personel ve eğitim ihtiyaçları üzerinde duruldu.

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Van’da ‘Sualtı Arama Kurtarma’ semineri
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