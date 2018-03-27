Emeklilere eğitim indirimi

Daha önce sağlık, ulaşım, hukuk, konaklama, elektrik faturası ve düğün salonu gibi temel ihtiyaçlarda değişik korumlar ile protokoller imzalayarak emeklilere indirim yapılması noktasında başarılı işlere imza atan Ahmet Degen başkanlığındaki dernek yönetimi, üyelerine eğitim konusunda da büyük bir hamle yaptı. Dernek başkanı Ahmet Degen Doğru-Cevap Eğitim Kurumu işletmecisi Coşkun Aslan arasında imzalanan protokolle emekli çocuklarına eğitim hizmetlerinde yüzde 30'luk bir indirim sağlanması kararlaştırıldı. Başkan Ahmet Degen "Göreve geldiğimiz günden beri üyelerimize her sektörde hizmet noktasında çok yoğun çalışmalar yaptık. Başta sağlık olmak üzere diğer tüm ihtiyaç kesimlerinde üyelerimize indirim için protokoller imzaladık. 13 bine yakın üyemizle Erzurum'un en güçlü sivil toplum örgütlerinden biriyiz. Sadece protokol anlaşmalarıyla hizmet noktasında değil üyelerimize başta taksitle kömür satışı ve bunun yanında 700'e yakın üyemizi de Toplu Konut İdaresiyle yaptığımız görüşmeler sonrasında ev sahibi olmalarına vesile olduk. . Emekliler Derneği olarak hizmetlerimiz elbette ki devam edecek. Koltukta oturan değil sahada çalışan bir yönetim olduk. Üyelerimizden aldığımız destek de bizlerin ne kadar doğru yolda olduğumuzun bir göstergesidir' dedi. Emeklilere dershane hizmetlerinde indirim yapılması hususunda kolları sıvayan Doğru-cevap eğitim kurumu işletmecisi Coşkun Aslan ise, ' eğitim kurumumuzda şehit ve gazi çocuklarımıza ücretsiz eğitim hizmeti veriyoruz. Bunun yanında maddi durumu iyi olmayan emeklilerimiz içinde harekete geçtik. Emekliler derneği Erzurum şube başkanlığı ile yaptığımız protokol neticesinde kurumumuzda eğitim almak isteyen emekli çocuklarımız içinde yüzde 30 oranında indirim yapacağız' diye konuştu.



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