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'da otomobil ya devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

'nın Akçadağ ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ya devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yalandı.

DHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 17:25
Malatya'da otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

, sabah saatlerinde, ilçe çıkışındaki kağıt fabrikası yakınlarında meydana geldi. Sinan Ö. yönetimindeki 06 FY 3404 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, ya devrildi. Kazada sürücü Sinan Ö. ile araçta bulunan Ayşe Abur, Sinem Çalış, Kenan Çalış ve yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan Güler Yılmaz (47), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için morga konulurken, tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

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Malatya'da otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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