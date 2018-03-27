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Silopi Sanat Sokağı yeni haliyle göz kamaştırıyor

’ın Silopi Belediyesince ilçe merkezindeki en işlek alanda sil baştan yapılan Sanat Sokağı, altyapı ve ışıklandırmalar ile göz kamaştırıyor.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 12:37
Silopi Sanat Sokağı yeni haliyle göz kamaştırıyor

Akşam saatlerinde vatandaşların oturmak için akın ettiği Sanat Sokağında bazı esnaflar satışlarının çoğunluğunu akşam saatlerinde yaptığını belirtti. Yapımının daha bitmemesine rağmen vatandaşların yoğun ilgisine maruz kalan Sanat Sokağı, kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağı bildirildi. Silopi Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar alt yapı çalışmalarının tamamen bitmesinden sonra üst yapı ve peyzaj çalışmalarının yapıldığı, ayrıca yapılan ışıklandırma sistemlerinden sonra da kamelya ve yeni havuzlar yapılarak yeni görünümüne kavuşacağı bildirildi.

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Silopi Sanat Sokağı yeni haliyle göz kamaştırıyor
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