Silopi Sanat Sokağı yeni haliyle göz kamaştırıyor

Akşam saatlerinde vatandaşların oturmak için akın ettiği Sanat Sokağında bazı esnaflar satışlarının çoğunluğunu akşam saatlerinde yaptığını belirtti. Yapımının daha bitmemesine rağmen vatandaşların yoğun ilgisine maruz kalan Sanat Sokağı, kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağı bildirildi. Silopi Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar alt yapı çalışmalarının tamamen bitmesinden sonra üst yapı ve peyzaj çalışmalarının yapıldığı, ayrıca yapılan ışıklandırma sistemlerinden sonra da kamelya ve yeni havuzlar yapılarak yeni görünümüne kavuşacağı bildirildi.



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