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sakızı ile yakalanan lı tutuklandı

'da sakızı ve sahte altınlarla yakalanan lı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 12:30
Afyon sakızı ile yakalanan İranlı tutuklandı

Olay, 'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda uyruklu 31 yaşındaki 'a ait eve baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada 1 adet pompalı tabir edilen ruhsatsız tüfek ve 4 adet fişek, kuru sıkı tabir edilen tabanca ve 40 adet mermi, 103 adet sahte olduğu değerlendirilen altın görünümlü lirası, misket büyüklüğünde 48 paket halinde sakızı ve 4 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Pezhman Pour Charlang, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Sahte altın suçundan savcıya ifade verip serbest bırakılan Pezhman Pour Charlang, "uyuşturucu ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Afyon sakızı ile yakalanan İranlı tutuklandı
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