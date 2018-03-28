Başkan Sekmen, TYB Erzurum Şubesi’nin konuğu oldu

Başkan Sekmen sohbetinde, görev süresi boyunca yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi'nde düzenlenen toplantıda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum genelinde yürüttükleri çalışmaları ve kültür-sanat faaliyetlerini dinleyicilere anlattı.

Kültür Yolu, Bilgi Evleri, ESMEK'ler, okulların tamiratları, camilere yapılan hizmetleri detayları ile anlatan Sekmen; Erzurum'un büyükşehir ismine her geçen zaman daha layık hale geldiğini, tarihi ve kültürel dokuyu ortaya çıkarmak için çalışmalarının devam ettiğini, yeni projelerin de hazır olduğunu belirtti.

Üniversite öğrencileri, STK temsilcileri ve TYB Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu ile üyelerinin katıldığı sohbet sonrası 4 yılda yapılan hizmetler slayt eşliğinde anlatıldı.

TYB Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli Başkan Sekmen'e yaptıkları hizmetlerden ve sohbetten dolayı teşekkür ederek, şube adına yaptıkları projelerde Başkan Sekmen'ın yakın desteğini gördüklerini dile getirdi.

Başkan Sekmen'e sohbet anısına hazırlanmış Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağını Şube Başkanı İspirli takdim etti.