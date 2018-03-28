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BEÜ’de ‘Ceviz Uygulama ve Araştırma Merkezi’ açıldı

(BEÜ) bünyesinde ' ve Yöresi Ceviz Uygulama ve Araştırma Merkezi' açıldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:02
BEÜ’de ‘Ceviz Uygulama ve Araştırma Merkezi’ açıldı

'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen Adilcevaz ne katılan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Adilcevaz cevizinin daha iyi yerlere gelebilmesi için üniversite bünyesinde Ceviz Araştırma Merkezi açacakları sözünü vermişti. Yapılan çalışmalar sonucunda Rektör Yardım, verdiği sözü yerine getirerek 'Bitlis ve Yöresi Ceviz Uygulama ve Araştırma Merkezinin açılmasını sağladı.

Bu uygulama ve araştırma merkezi sayesinde araştırmalar yapılarak, ceviz üreticilerinin sorunlarına çözüm yolları aranacak. Bitlis ilinin en önemli tarımsal ürünleri arasında olan cevizin kent ekonomisine sağladığı katkının önemine değinen Bitlis ve Yöresi Ceviz Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü BEÜ Öğretim Üyesi İbrahim Demir, "Klasik yöntemlerle yapılan ceviz yetiştiriciliği üretiminin istenilen düzeyde olmamasına neden olmaktadır" dedi.

Bitlis cevizini hak ettiği noktaya getirmeyi hedeflediklerini de söyleyen Demir, "Merkez olarak yapacağımız teknik çalışmalar ve çiftçi eğitimleriyle bunu başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Murat Çelik ise, açılan merkezin Adilcevaz cevizi ve ceviz üreticileri için önemli olduğunu belirterek, "21 Ekim 2017 tarihinde Bitlis Eren Üniversitesi bünyesinde yapılan Ceviz Çalıştayı ve akabinde 22 Ekim 2017 tarihinde Adilcevaz ilçemizde yapılan 24. Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri kapsamında ilçemizde öne çıkan ve ismini dünyaya duyuran cevizin daha kaliteli, daha verimli ve tescilinin yapılarak dünya markası olması için bilimsel çalışmaların yapılması kapsamında söz veren Bitlis Eren Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, verdiği sözünü yerine getirmek için gerekli çalışmaları yaptı. Bu kapsamda Bitlis ve Yöresi Ceviz Uygulama ve Araştırma Merkezinin açılması, üniversite senatosunda kabul edilerek YÖK'e gönderildi. Ceviz Araştırma Merkezi 17/01/2018 tarihli YÖK Yürütme Kurulunda görüşülerek 2547 Sayılı Kanunun değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kabul edilerek açıldı. Merkezin açılmasında başta rektörümüze, yönergelerin hazırlanmasında yardımlarını bizden esirgemeyen rektör yardımcılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür eder, devamında bir Ceviz Birliği ve Ceviz Araştırma Enstitüsü kurulması temennisi ile Bitlis ilimize ve ceviziyle ün yapmış ilçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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BEÜ’de ‘Ceviz Uygulama ve Araştırma Merkezi’ açıldı
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