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Çifte gökkuşağı büyüledi

'da kısa süreli yağmurun ardından açan güneşle birlikte ortaya çıkan çifte gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:50
Çifte gökkuşağı büyüledi

Dün öğleden sonra gök gürültüsüyle birlikte başlayan sağanak yağış, bir süre sonra kendini güneşe bıraktı. Güneşle birlikte ortaya çıkan 2 gökkuşağı doyumsuz bir görüntü oluşturdu. Biri diğerinden daha az belirgin olan 2 gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.

Kızıyla birlikte gökkuşağı manzaralı fotoğraf çektiren SGK İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel de, "mızı çift gökkuşağı sardı. Şehzadeler şehrine yağmurun nuru doğdu. Bu şehri görmediyseniz henüz en güzelini görmediniz" ifadelerini kullandı.

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Çifte gökkuşağı büyüledi
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