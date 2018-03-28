Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Çocuk parklarına kamera konuluyor

Çocuk parklarına konuluyor

kuruluşları olan TGRT Haber, Gazetesi ve İhlas Haber Ajansı’nın () “Çocuk parklarına güvenlik sı konsun" çağrısına ’nun nden destek geldi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 13:18
Çocuk parklarına kamera konuluyor

, ilçe merkezinde bulunan çocuk parklarını 24 saat koruma altına alarak daha güvenilir bir hale getirmeye başladı. Belediye, vatandaşların huzur içinde parklardan yararlanmalarını sağlamak amacıyla ilçenin en büyük parklarını güvenlik larıyla takip ediyor.

Altın Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin en büyük parkları IP kamera sistemiyle 24 saat kayıt altına alınıyor. Vatandaşların daha güvenli bir ortamda vakit geçirmesi ve olumsuz olayların önlenmesi aşamasında büyük katkı sağlayacak kameralar, fiberoptik altyapıyla Park Bahçeler ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından takip ediliyor. Zaman zaman şikayet konularına anında müdahale olanağı verecek IP kamera sistemi geriye dönük 1 aylık kayıtlar da alacak.

Altınordu Belediye Başkanı , çocuk parklarına kamera konulması konusunda bir kampanya başlatan 'ya teşekkür etti. İhlas Medya Grubu'nun konuyu gündeme taşımasının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirten Başkan Tekintaş, göreve geldiklerinde çocuk parklarının güvenliği konusunda vatandaşlardan çok talepler aldıklarını ifade ederek, "Gerçekten çok sıkıntılı bir durumdu, şikayetler artıyordu.

Aileler çocuklarının güven altında olmadığını, orada kötü niyetli insanların dolaşarak çocuklara zararlar vermeye çalıştığını, çocuk istismarından kavga gürültüye, uyuşturucu ve benzeri suçlarla ilgili çok şikayetler vardı. Şu ana kadar 15'i aşkın parka kamera koyduk. Yapmaya devam ediyoruz ve yaptığımız her park projesinde kamera mutlaka olacaktır. Güzel bir dönüş var, velilerden, halkımızdan teşekkür alıyoruz. Bunun genelinde yaygınlaşması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Vatandaşlar ve çocuklar da, Altınordu Belediyesinin çocuk parklarına kamera konulması uygulamasını desteklediklerini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuk parklarına kamera konuluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN