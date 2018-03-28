Çocuk parklarına kamera konuluyor

Altınordu Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan çocuk parklarını IP kamera sistemiyle 24 saat koruma altına alarak daha güvenilir bir hale getirmeye başladı. Belediye, vatandaşların huzur içinde parklardan yararlanmalarını sağlamak amacıyla ilçenin en büyük parklarını güvenlik kameralarıyla takip ediyor.

Altınordu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin en büyük parkları IP kamera sistemiyle 24 saat kayıt altına alınıyor. Vatandaşların daha güvenli bir ortamda vakit geçirmesi ve olumsuz olayların önlenmesi aşamasında büyük katkı sağlayacak kameralar, fiberoptik altyapıyla Park Bahçeler ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından takip ediliyor. Zaman zaman şikayet konularına anında müdahale olanağı verecek IP kamera sistemi geriye dönük 1 aylık kayıtlar da alacak.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, çocuk parklarına kamera konulması konusunda bir kampanya başlatan İhlas Medya'ya teşekkür etti. İhlas Medya Grubu'nun konuyu gündeme taşımasının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirten Başkan Tekintaş, göreve geldiklerinde çocuk parklarının güvenliği konusunda vatandaşlardan çok talepler aldıklarını ifade ederek, "Gerçekten çok sıkıntılı bir durumdu, şikayetler artıyordu.

Aileler çocuklarının güven altında olmadığını, orada kötü niyetli insanların dolaşarak çocuklara zararlar vermeye çalıştığını, çocuk istismarından kavga gürültüye, uyuşturucu ve benzeri suçlarla ilgili çok şikayetler vardı. Şu ana kadar 15'i aşkın parka kamera koyduk. Yapmaya devam ediyoruz ve yaptığımız her park projesinde kamera mutlaka olacaktır. Güzel bir dönüş var, velilerden, halkımızdan teşekkür alıyoruz. Bunun Türkiye genelinde yaygınlaşması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Vatandaşlar ve çocuklar da, Altınordu Belediyesinin çocuk parklarına kamera konulması uygulamasını desteklediklerini söyledi.

