Erzurum GHSİM’den kayağa devam

Minik kayakçılar, gelecekte olimpiyat sporcusu olmanın hayali ile çalışıyor.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün sportif faaliyetleri hız kesmek bilmezken, kayak kursiyerlerine Mart ayının son günlerinde bile kayak yaptırıyor.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sona ermesine rağmen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Erzurum Gençlikspor Kulübü sporcuları eğitim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Antrenörler Ahmet Aktaş, Demet Karslı, Sinan Çemlek ve Ömer Said Alaeddinoğlu ve Yusuf Şeker nezaretinde Kayakyolu Çimento Müstahsilleri İşverenler Sendikası İlköğretim Okulu ile Polis Amca İlköğretim Okulu'ndan seçilen öğrenci bugünlerde yoğun bir tempoda kayak eğitim kursuna tabi tutuluyor. Minik kursiyerlere kayak kursu verilerek, geleceğin milli kayakçıları yetiştiriliyor. Minik kayakçılarda gelecekte olimpiyat sporcusu olmanın hayalleri ile antrenörlerin bir dediklerini iki etmemeye çalışıyor.

Bugünlerde dünyanın ve Türkiye'nin bir çok kayak merkezinde kayak sezonu kapanırken, Erzurum'da Mart ayının son günlerinde bile kayak yapılıyor olması, minik kayakçılar arasında büyük bir sevinçle karşılanıyor.

Minik kursiyerler kayak çalışmalarından oldukça memnun gözükürken, geleceğin milli kayakçıları olmak için ter döküyor.Taşkesenligil: "Bizde sezon kapanmaz"

Erzurum'daki spor tesisleriyle, Gençlik Merkezleriyle insan odaklı çalışmaların yılın 12 ayı devam ettiğinin altını çizen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Kayak sezonu da bizde hiçbir zaman bitmez. Palandöken'de son santim kar kalıncaya kadar öğrencilerimize kayak eğitimi vereceğiz. Bu çalışmaların sonunda da yaz kondisyon çalışmaları başlayacak. Kayak antrenörlerimiz yazında pilot okullardan seçtiğimiz öğrencilere kondisyon ve ağırlık idmanları yaptıracak" dedi.